Bursaspor: 1 Anıl Atağ, 3 Abdullah Tazgel, 5 Taha Can Velioğlu, 27 Mehmet Yiğit, 61 Furkan Sakı, 9 Ahmet İlhan Özek, 15 Yiğit Ali Bayrak, 24 Zeki Dursun, 35 Musa Çağıran, 16 Sedat Cengiz, 19 Mücahit Can Akçay
Hopaspor : 23 Oğuzhan Yeşilyurt, 4 Hüseyincan Kırıkçı, 13 Serkan Sözmen, 22 Ali Fırat Okur, 77 Enes Yılmaz, 97 Bilal Musa Şentürk, 8 Çayan Poshoroğlu, 11 İdris Güneş, 17 Ender Aygören, 61 Halil Emre Yiğit, 53 Alperen Gündoğdu
Hakemler: Şevket Teker, Levent Yeşilyurt, Halil Aslandağ
Sarı kartlar: Çayan Poshoroğlu (Hopaspor dk21)
Goller: Alperen Gündoğdu (Hopaspor dk27), Furkan Sakı(Bursaspor dk43)
Maçtan Önemli Dakikalar
27. dakikada Alperen Gündoğdu’nun golüyle Artvin Hopaspor 1-0 öne geçti. 43. dakikada ise Bursaspor, Furkan Saki’nin kaydettiği müthiş golle skoru 1-1 dengeledi.
Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.