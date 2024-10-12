Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme turunda Uşakspor’la oynanan maçın ardından lige konstre olan Bursaspor’un konuğu bu kez ligde üst sıraları zorlayan Kahramanmaraş olacak.

Karşıyaka ve Silifke Belediyespor’la ligin tepesinde yer alan Yeşil Beyazlılar, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşarak taraftarlarını mutlu etmeye çalışacak.

HEDEF YİNE 3 PUAN

5 maçta rakip fileleri 9 kez havalandıran ekibimiz, kendi kalesinde ise hiç gol görmedi. Grupta tek gol yemeyen takım olan Bursaspor, güçlü savunma hattıyla dikkat çekiyor. En golcü 4. takım olan ekibimiz, gol sayısı istatistiğinde de rakiplerini geride bırakmaya çalışacak.

Pablo Batalla’nın öğrencileri, yine stadı doldurması beklenen 40 binin üzerinde ki taraftar gücüyle işi şansa bırakmamak istiyor.

KAHRAMANMARAŞ NASIL BİR EKİP?

Kahramanmaraşspor, geçtiğimiz hafta grubun dikkat çeken takımlarından Belediye Kütahyaspor’u evinde 1-0 mağlup etmeyi başardı. Şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmadan 3 kez galip gelen ekip, 2 kez ise rakiplerine boyun eğdi.

Ligde oynadığı 4 karşılaşmada rakip fileleri sadece 6 kez havalandıran ekip, kendi kalesinde ise 4 gol gördü.

Kahramanmaraşspor, deplasmanda oynadığı 2 maçta ise rakiplerine yenildi. Bu 2 maçta rakip fileleri sadece 1 kez sarsan ekip, kalesinde ise 4 gol gördü. Deplasman karnesi kötü olmasına karşı dirençli yapısıyla dikkat çeken ekip, 23,3 yaş ortalamasına sahip.

Takımın en formda isimleri ise 2’şer gol atma başarısı gösteren Yasin Reis ve Ada Aygür.

BURSASPOR-KAHRAMANMARAŞ MAÇI NE ZAMAN?

3. Lig 1. Grupta 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek olan Bursaspor-Kahramanmaraşspor maçı 13 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda oynanacak. Maç Line TV’den canlı yayınlanacak.