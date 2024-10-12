Halkalı’da pazarcı iki aile arasında abartı egzoz sesi yüzünden yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birbirine sopalarla saldıran taraflara polis müdahale etti. Kavgada bir polis memuru kafasına sert bir cisim isabet etmesi sonucu yaralanırken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Küçükçekmece Halkalı Merkez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre pazarcı olan iki aile arasında abartı egzoz sesi yüzünden tartışma meydana geldi. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüşürken, taraflar birbirlerine sopa ve sert cisimlerle saldırmaya başladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti.

Bir polis yaralandı

Yaşanan kavga sırasında tarafları ayırmaya çalışan bir polis memuru, kafasına sert bir cisim isabet etmesi sonucu yaralandı. Olayla sonrası 7 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili çalışma sürüyor.