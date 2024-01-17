Bursasporlu futbolcular, bu hafta oynanacak olan Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Karacabey Belediyespor maçı hazırlıklarını öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde geçiş istasyonları çalışan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.