4 hafta önce en yakın takipçisine 12 puan fark atarak büyük avantaj yakalayan Bursaspor, son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından puan farkını 5’e kadar düşürdü. Son 3 haftada 7 puan kaybeden Yeşil Beyazlılar, üzerinde ki kara bulutları dağıtarak yeniden galibiyetle tanışmak istiyor.

Teknik Direktör Pablo Martin Batalla ile yolları ayıran Yeşil Beyazlılar, takımın başına Adem Çağlayan’ı getirmişti.

Ligde şu ana kadar oynanan 23 karşılaşmada 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 52 puan toplayan Bursaspor, 47 puanı bulunan Karşıyaka’nın üstünde grubunda lider durumda.

Haftalardır galibiyete hasret kalan taraftarlar, hafta sonunda oynanacak olan Kırşehir FK maçında yeniden çıkışa geçmek için takımını yalnız bırakmayacak.

KIRŞEHİR FK NASIL BİR TAKIM?

Ligde kümede kalma savaşı veren ekiplerden biri olan Kırşehir FK, ligde şu ana kadar oynanan 23 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Attığı 23 gole karşılık kalesinde ise 39 gol gören ekip, topladığı 24 puanla küme düşme hattının 4 puan üzerinde 12. sırada yer alıyor.

Oldukça dikkat çeken bir performansa sahip olan ekip, 23 maç sonunda kendi evinde oynadığı maçlarda 9 puan toplayabilirken, deplasman maçlarında ise 15 puan topladı. Deplasmanda şu ana kadar 10 maça çıkan ekip, bu maçların 4’ünü kazanırken 3 maçta ise berabere kaldı. 3 maçta yenilen ekip, deplasmanlarda aldığı sürpriz sonuçlarla biliniyor.

BURSASPOR-KIRŞEHİR FK MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 3. Lig 1. Grup 24. Hafta mücadelesinde Bursaspor-Kırşehir FK arasında ki karşılaşma 22 Mart Cumartesi günü, Matlı Spor Kompleksi Atatürk stadyumunda saat 14.00’de oynanacak.