Yeşiş beyazlı takım rakibini 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Erdal Yılmaz, Akın Karabacak, Çağrıcan Pazarcıklı

BURSASPOR: Anıl Atağ (1), Eren Tunalı (22), Mehmet Yiğit (27), Taha Can Velioğlu (5), Abdullah Tazgel (3), Sedat Cengiz (16), Yiğitali Bayrak (15), İlhan Depe (11), Ahmet İlhan Özek (9), Furkan Özyapı (8) ve Mücahit Can Akçay (19)

KIRŞEHİR FSK: Gökhan Köstereli(1) , Emre Can Coşkun(4), Caner Uzun(20), Muzaffer Kahrıman(9),Furkan Tütüncü(10), Caner Çolak(24), Mehmet Bağlı(26), Ahmet Arık(27), Ömer Faruk Aydemir(15), Muhammed Pehlivan(21), Okan Sarı(99)

Önemli Dakikalar: 35. dakikada Bursaspor öne geçti. Sol kanatta hızla ilerleyen İlhan Depe, ceza sahasına etkili bir orta gönderdi, Ahmet İlhan Özek bu ortayı vuruşla ağlara yollayarak skoru 1-0 yaptı.

45. dakikada Kırşehirspor kalecisi Gökhan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Ceza sahası dışında topu elle kontrol eden Gökhan, yan hakemin uyarısı sonrası direkt kırmızı kart gördü ve Kırşehirspor sahada 10 kişi kaldı. 86. dakikada Sedat Cengiz takımın üstünlüğünü korudu. Kırşehir FSK'nın golünü ise 90+2. dakikada Abbas Demir attı. Liderlik koltuğunda olan Bursaspor, nağmağlup serisini sürdürüyor.