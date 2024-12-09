İlk ihaleye katılım olmadığı için ikinci ihale bugüne ertelenmişti. Ancak, ihale süreci ile ilgili son gelişmeleri İhale Komisyon Başkan Yardımcısı Murat Hatipoğlu duyurdu. Hatipoğlu, ihale sürecinin kapandığını ve bundan sonra yönetim kurulunun vereceği kararların kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

İhale Komisyon Başkan Yardımcısı Murat Hatipoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Sayın Bilal Akmar ile birlikte, kulübümüze kalıcı gelir sağlamak amacıyla geliştirdiğimiz Özlüce projemizle ilgili ikinci ihalemizi yapmak için buradayız. İlk ihale tarihimizi takip eden dönemde, şartname almış olan bazı şirketlerden ek süre talebi olmuştu. Komisyonumuzun kararıyla, ikinci ihale bugüne ertelenmişti. Ancak şu an itibariyle ihaleye katılmak isteyen hiçbir şirket tarafından teminat yatırılmadığını görmekteyiz. Bu nedenle, komisyon kararıyla ihalemizi sonlandırıyoruz."

Hatipoğlu, yönetim kurulu tarafından alınacak kararların daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını da belirtti.