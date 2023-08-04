Alınan bilgilere göre Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin’in Türkiye ziyaretinin tarihi belli oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Türkiye’ye ziyaretinin ağustos ayı içerisinde gerçekleşeceğini ifade etti.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Açıklamasın da, “Henüz tarih netleşmedi. İstihbarat Başkanım Dışişleri Bakanım gerekli görüşmeleri yapıyor. Ağustos ayı içinde bu ziyaret gerçekleşecek” ifadelerine yer verdi.

Tahıllar Afrika’ya

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya’dan gelecek tahılların Afrika’ya naklini yapacağız.