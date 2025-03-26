Saat 14.00’de Mimar Kubilay Köse Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada yeşil beyazlı ekip, ev sahibi takımı 4-0 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. İstanbul temsilcisi Kartal Bulvarspor karşısında önemli bir deplasman zaferi elde eden Bursaspor, hanesine üç puan yazdırarak ligdeki çıkışını sürdürdü.

Hakemler: Mustafa Ünver, Ayberk Yalçınkaya, Okan Delier

Bursaspor: Anıl Atağ, Abdullah Tazgel (Ahmet İlhan Özek 66'), Taha Can Velioğlu, Mehmet Yiğit, Furkan Sakı, İlhan Depe (Bora Yılmaz 75), Yiğit Ali Bayrak, Musa Çağıran, Berkan Mahmut Keskin (Hamza Gür 60'), Sedat Cengiz (Furkan Özyapı 75'), Mücahit Can Akçay (Tahir Babaoğlu 75')

Bulvarspor: Amir Güren, Emin Kaan Arslan, Ensar Bilir, Enes Ersoy Öztürk (Hakkı Şimşek 79'), Ayberk Altan (Salim Farsak 46'), Yunus Emre Karagöz, Kaan Güdü, Fatih Kızılay, Gülhan Üreyen (Umut Yaşar Keçeci 87'), Erkin Kocakahya, Çağlar Özel (Ömer Çetinbaş 79')

Sarı kartlar: Furkan Sakı (Bursaspor 47'), Emin Kaan Arslan (Bulvarspor 80')

Kırmızı kartlar:

Goller: Sedat Cengiz (Bursaspor 23'), Mücahit Can Akçay (Bursaspor 34'), Tahir Babaoğlu (Bursaspor 76'), Yiğit Ali Bayrak (Bursaspor 87')