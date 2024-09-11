Bursaspor taraftarlarının stadyum çevresinde uzun süredir yaşadığı büfe sıkıntısı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in öncülüğünde Burfaş Mobil Kafe ve Yeme-İçme Standları ile çözüm buldu. Taraftarlar, maç öncesi ve sonrası yiyecek-içecek ihtiyaçlarını artık kolayca karşılayabilecekler.

Burfaş’ın mobil kafe ve yiyecek standları, stadyum içinde de hizmet verecek. Aynı zamanda, bu yenilik Bursaspor’a ek gelir kaynağı sağlayacak. Kulüp, projeye katkılarından dolayı Başkan Bozbey'e sosyal medya üzerinden teşekkür etti.

Taraftarlar, bu adımı memnuniyetle karşılarken, yeni hizmetin maç günlerindeki atmosferi olumlu etkilemesi bekleniyor.