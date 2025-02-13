Düzenlediği lansmanı x Sosyal medya hesabından duyurdu.

Bursaspor ile Nilüfer Futbol Kulübü arasında pilot takım devir protokolü imza töreni Özlüce İbrahim Yazıcı Spor Tesisleri'nde gerçekleşti.

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, "Bu anlaşmada özellikle amaçlarımızdan biri, A takımda çok büyük beklentilerin olduğu, ancak forma şansı bulamayan arkadaşlarımızın forma şansı bularak liglere çıkmaları ve tecrübe kazanmalarıdır. Altyapıdaki futbolculardan elde edeceği bon servis, yetiştirme bedeli artacaktır. Geçmişte Türk futbol literatürüne Bacasız Futbolcu Fabrikası olarak geçen Vakıfköy'deki gençlerimizin hayallerini kısaltacak bir köprü olacaktır. Hedefimiz, Bursaspor'un süper ligde pilot takımımızın 1. Ligde olmasıdır. Nilüfer FK'nın bölgesel amatörden bulunduğumuz noktaya gelmesindeki başarılarına katkı sağlayan herkese de kulübümüz adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Nilüfer FK Başkanı Taner İşler, "Bursa futbolu adına çok büyük bir adımı duyuruyoruz. Nilüfer FK olarak 2025-2026'da Bursaspor'un pilot takımı oluyoruz. Bursaspor, Türk futboluna büyük oyuncular kazandırıp Avrupa'da şehrimizi temsil etmiş bir kulüp. İstikrarlı bir şekilde büyüyen ve futbolun değerlerine bağlı kalan bir takımla anlaşma sağladığımız için mutluyuz. Nilüfer FK olarak genç oyunculara verdiğimiz değer ve projelerimizle doğru yapı inşa ermeye çalıştık. Bu şehir futbolu seviyor. Biz Bursa futbolu için varız" ifadelerini kullandı.