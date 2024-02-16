Bursaspor Başkanı Sinan Bür ve yönetim kurulu üyeleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz’ı ziyaret etti.

Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklama şu şekilde: “Başkanımız Sinan Bür, Futbol Şube Sorumlumuz İsmail Ertekin, Mali ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Sinan Oral, Amatör Branşlar ve Futbol Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Beyhan Çalışkan, Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumundan Sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Alper Özyüksel ve Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Sorumlu Yönetim Kurulu üyemiz Cemal Vardar, Bursa Cumhuriyet Başsavcımız Ramazan Solmaz’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Başkanımız Sinan Bür, Ramazan Solmaz’a isminin yazılı olduğu formamızı hediye etti.”