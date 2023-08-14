Bursaspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Son günlerde bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada herhangi bir resmi açıklama olmamasına rağmen Olağanüstü Genel Kurul kararı alındığı yönünde asılsız haberler yer almaktadır. Şunu belirtmek gerekmektedir ki Yönetim Kurulunca seçim gündemi ile alınmış herhangi bir Olağanüstü Genel Kurul Kararı bulunmamaktadır. Buna paralel olarak henüz resmi bir açıklama bulunmamasına rağmen bazı kesimler tarafından adaylık açıklaması yapıldığı dahi görülmektedir. Adaylık açıklaması yapanların öncelikle tüzükte yer alan adaylık kriterlerini sağlayıp sağlamadıklarını teyit etmeleri gerekmektedir. Zira Tüzüğümüzün 16/e maddesinde Bursaspor organlarında görev aldığı dönemde ibra edilmemiş üyelerin haklarında başlatılan hukuki süreç lehine kesinleşene kadar aday olamayacağı açıkça düzenlenmiştir. Bu haliyle başkanlık yaptığı dönemde ibra edilmeyen ve hakkında açılan davalar devam eden kimselerin aday olamayacağı halde adaylık açıklaması yapmaları ya tüzüğü bilmediklerini ya da kulübü tekrar kaosa sürüklemek istediklerini göstermektedir. Yine kulübün en ihtiyacı olduğu dönemde elini taşın altına koymamasına rağmen, kulübün geldiği duruma sebep olanlardan hesap sorulacağı gün geldiğinde bir anda adaylık çıkışı yapmak da akıllarda soru işareti uyandırmaktadır.

Mevcut Yönetimimizin göreve ilk geldiği günden beri üstlendiği misyon bellidir. Hiçbir şahısla şahsi husumeti olmayan yönetimimiz, Bursaspor’umuzun bu günlere gelmesine sebep olanlardan hesap sormaya kararlıdır. Bu kulübe sadece faydası dokunanlar ve çocuğumun rızkını bu kulübe verdim diyenler Türk Adaletine güvenerek yataklarında rahat uyuyabilirler. Ancak Bursaspor’un çocuklarının rızkını savunmak da mevcut yönetimin görevidir. Kulübün altında bulunduğu ağır borç yükünden kurtulabilmesi için bu adımların atılması elzemdir. Şu bilinmelidir ki yapılan algının aksine bugüne kadar hiç kimse gelip cebinden para vererek bu borçları ödemediği gibi, bu günden sonra da kimse cebinden para vererek bu borçları ödemeyecektir. Her gelen Yönetimin gördüğü manzara karşısında üç maymunu oynaması sonucunda bu günlere gelinmiştir. Bu düzenin devamının kulübe fayda değil zarar verdiği açıktır. Bu düzenin değişmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde tüm adımların kararlılıkla atılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.