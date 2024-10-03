Ziyaret sırasında Enes Çelik, Başkan Aydın’a Bursaspor forması hediye ederek kulübe verdiği destekler için teşekkür etti.

Başkan Aydın, Bursaspor’un bu sezon Enes Çelik yönetiminde olumlu bir hava yakaladığını vurgulayarak, “Enes Başkan, zor günler geçiren Bursaspor’un başkanlığına talip oldu ve mali ile idari alanda önemli adımlar attı. Transfer tahtasını açarak kulübe değerli oyuncular kazandırdı. Şehir, Bursaspor için tekrar bir araya geldi ve sezonun başlamasıyla birlikte uzun bir aradan sonra galibiyet sevinçlerini yaşamaya başladık. Enes Başkan ve ekibinin Bursaspor’u eski günlerine döndüreceğine inanıyoruz. Hedefimiz Süper Lig” dedi.

Ziyaretin sonunda Enes Çelik, desteklerinden dolayı Erkan Aydın’a teşekkür ederek, isminin yazılı olduğu yeşil beyazlı formayı hediye etti.