Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu’nda konuşan Çelik, projeyi hem gelir modeli hem de kulübün sürdürülebilirliği açısından kritik bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

TEMA 16 projesinin Özlüce’de hayata geçirileceğini belirten Başkan Çelik, proje kapsamında 70 metrekarelik 280 adet ofis planlandığını ve bu ofislerin 4 katlı bir yapı içerisinde yer alacağını söyledi. Ofis bloklarının altına ise 6.500 metrekarelik ticari dükkan alanı ekleneceğini ifade etti.

Çelik, yaklaşık 8 aydır Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde yoğun temaslarda bulunduklarını, proje için gerekli ruhsat sürecini tamamladıklarını aktardı. İnşaat maliyetinin müteahhitler üzerinden yapıldığında 800-900 milyon TL'ye, finansal giderlerle birlikte 1.2-1.3 milyar TL’ye ulaştığını söyleyen Çelik, bu nedenle projeyi Bursaspor’un kendi gayrimenkul şirketi eliyle 600-700 milyon TL civarında bir bütçeyle gerçekleştirmeyi planladıklarını açıkladı.

Haziran ayı sonunda lansmanı yapılması planlanan projede, yüzde 20-30 oranında peşin ödeme alınarak, geri kalan bedelin 1,5 yıllık vadeyle yapılandırılacağı belirtildi. Bu modelle birlikte hem ofis satışından ciddi bir gelir elde edilmesi, hem de tüm ticari dükkanların kulübe kalması hedefleniyor. Çelik, projeyi müteahhite vermek yerine kulüp bünyesinde yürütmenin Bursaspor’un menfaatine olduğunu vurguladı.

Stadyum çevresine dair ikinci büyük proje hakkında da bilgi veren Başkan Enes Çelik, mevcut stadyumun çevresinde ciddi eksiklikler bulunduğunu dile getirdi. Özellikle sosyal yaşam alanlarının yetersizliği ve temel ihtiyaçlara yönelik altyapı eksikliklerinin uzun süredir şikayet konusu olduğunu ifade etti. Bakanlıklarla yapılan görüşmeler neticesinde bu konuda da önemli adımlar atıldığını ve artık uygulama aşamasına geçildiğini belirten Çelik, hem TEMA 16 hem de stadyum çevresindeki düzenlemelerin kulübe kalıcı gelir getireceğini söyledi.