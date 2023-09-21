Bursaspor, Altınordu maçı hazırlıklarına yaptığı idmanla devam etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 5. haftasında konuk edeceği Altınordu maçı hazırlıklarını akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenör Nedim Vatansever gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve baskı oyunları oynayan futbolcular, antrenmanı sonuçlandırma ve duran top taktik çalışmaları yaparak tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı çalışmayla devam edecek.