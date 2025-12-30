Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin organize ettiği forumda akademisyenler ve beden eğitimi öğretmenleri fair play ve etik değerler konusunda geleceğe ışık tutacak bir düşünce forumunda bilgi aktarımı yaptı.

Spor Şehri İstanbul Projesi kapsamında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Olimpiyatevi'nde düzenlenen programa; İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, İl Milli Eğitim Müdürü Doç.Dr. Murat Mücahit Yentür, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Neşe Gündoğan katıldı.

Haldun Domaç: 'Fair play bir değerler bütünüdür'

Fair Play ve Etik Değerler Düşünce Forumu'nun açılışında bir konuşma yapan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç, fair play anlayışının yalnızca müsabaka kurallarıyla sınırlı olmadığını belirterek, bunun toplumsal hayatı da etkileyen bir değerler bütünü olduğunu ifade etti. Domaç, öğrencilerin küçük yaşlardan itibaren bu yaklaşımı içselleştirmesinin, sürdürülebilir ve saygın bir spor iklimi için belirleyici olduğunu söyledi.

Murat Mücahit Yentür: 'Kazandırmak istediğimiz, sadece kazanma arzusu değil; doğru davranma iradesidir'

Forumda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Doç.Dr. Murat Mücahit Yentür, okul sporlarının öğrencilerin fiziksel gelişiminin yanında karakter inşasında da güçlü bir alan olduğuna işaret ederek, fair play kültürünün eğitim sistemi içinde davranışa dönüşmesinin önemini vurgulayarak, 'Bizim kazandırmak istediğimiz, sadece kazanma arzusu değil; doğru davranma iradesidir. Spor; disiplinin, emeğin, sabrın ve takım ruhunun öğretildiği bir mekteptir. Fair play ise bu mektebin ahlakıdır. Öğrencilerimizin sahada gösterdiği saygı, okul iklimine; okul ikliminde oluşan değerler de hayata taşınır. Bu nedenle beden eğitimi öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin rehberliği, etik değerlerin davranışa dönüşmesinde belirleyicidir. İstanbul'da her bir öğrencimizin sporu, değerlerle birlikte yaşamasını önceleyen anlayışımızı paydaşlarımızla güçlendirmeye devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan ise, 'Spor Şehri İstanbul projesi kapsamında Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu organizasyon için TMOK yönetimi ve Fair Play Komisyonu'na teşekkür ederiz. Bizler tüm gençlerimizin yaşamına dokunarak, onların gelecekte topluma yararlı birer değer olması için gerçekleşecek tüm projelere katılmaktan mutluluk duyuyoruz. Nitekim bir toplantının çıktıları da genç kuşakları yönlendirecek beden eğitimi öğretmenlerimiz için iyi birer sonuç oluşturacaktır' diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan'a TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğun, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür'e de Fair Play Komisyon Başkanı Haldun Domaç tarafından birer teşekkür plaketi verildi.

Her masada farklı konu olmak üzeri 5 farklı masada gerçekleşen düşünce forumuna Fair Play Komisyonu 2. Başkanı Selçuk Bora Çavuşoğlu, Komisyon üyeleri Prof. Dr. Kürşad Han Dönmez, Doç. Dr. Gülçin Güven, Dr. Öğr. üyesi Cemal Güler, Başak Sönmez ile Öğr. Gör. Tekmil Sezen Soyal, ilçe milli eğitim müdürleri, spor lisesi müdürleri ve beden eğitimi öğretmenleri katıldı.

Programda, okul sporlarının eğitimdeki tamamlayıcı rolü, etik ilkelere dayalı spor kültürünün yaygınlaştırılması ve fair play davranışının öğrencilerde kalıcı bir tutuma dönüşmesi konuları ele alındı. Değerlendirmelerde; saygı, dürüstlük, sorumluluk, öz denetim ve hakkaniyet gibi değerlerin, sporun eğitsel imkanlarıyla öğrencilere kazandırılmasının önemine vurgu yapıldı.

Forum, katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.