Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, spora verdiği kurumsal sağlık desteğini genişleterek KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu'nun sağlık sponsoru oldu. Kıbrıs Araba Müzesi'nde düzenlenen imza töreni, kickboks ve muaythai camiasının önde gelen isimlerini bir araya getirirken, protokol Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel ile KKTC Kickboks ve Muaythai Federasyonu Başkanı Ümit Nusret tarafından imzalandı.

İmzalanan sağlık sponsorlugu protokolüyle, federasyona bağlı sporcu, antrenör ve hakemler ile federasyon ve kulüp yöneticilerinin sağlık güvencesinin güçlendirilmesi, sporun bilimsel temellerle desteklenmesi ve sürdürülebilir bir spor yapısının oluşturulması hedefleniyor. Protokol kapsamında sporcuların periyodik sağlık kontrolleri, tedavi ve rehabilitasyon süreçleri Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi'nin modern tıbbi altyapısı ve alanında uzman sağlık ekipleri eşliğinde yürütülecek. Bunun yanı sıra performans analizi, sporcu beslenmesi, sakatlıkların önlenmesi ve sporcu gelişimine yönelik ortak bilimsel projeler de hayata geçirilecek.

Böylece Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nin 2025 yılında sağlık sponsoru olduğu futbol, cimnastik ve avcılık federasyonlarının ardından kick boks ve Muaythai Federasyonu da sağlık sponsorluğu ağına katılmış oldu.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: 'Amacımız; Kıbrıs Türk gençliğinin ve bu toprakları vatan bilen tüm gençlerin spora olan ilgisini artırmak'

Protokol töreninde konuşan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 'Amacımız; Kıbrıs Türk gençliğinin ve bu toprakları vatan bilen tüm gençlerin spora olan ilgisini artırmak, onlara daha nitelikli ve güvenli imkanlar sunabilmek' dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin uzun yıllar pek çok branşında profesyonel düzeyde sporun içinde olduğunu hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, 'Bu süreçte edindiğimiz deneyimi ve enerjiyi, özellikle sağlık alanındaki gücümüzle sporcularımızın hizmetine sunmak istedik. Çünkü biz sporu geleceği inşa eden bir vizyon, bir gönül işi olarak görüyoruz. İnanıyorum ki gönüller bir olduktan sonra, bu küçük ama güçlü ülkeyi çok daha ileriye, çok daha güzel yarınlara taşıyacağız' ifadelerini kullandı.

Ümit Nusret: 'Amacımız; gençlerimizin kendilerini güvende hissedebilecekleri, umutla geleceğe bakabilecekleri güçlü bir yapı oluşturmak'

Yeni yıla sağlam ve güçlü adımlarla girmeyi hedeflediklerini belirten KKTC Kick Boks Federasyonu Başkanı Ümit Nusret, 'Amacımız; gençlerimizin kendilerini güvende hissedebilecekleri, umutla geleceğe bakabilecekleri güçlü bir yapı oluşturmak' şeklinde konuştu.

Özellikle sağlık konusunun dünya üzerinde en önemli sorunlardan biri olduğunu belirten Ümit Nusret, 'Beklenmedik şekilde ortaya çıkan virüsler ve hastalıklar, toplumları ciddi şekilde etkiliyor. Tüm bunların yanında gençlerimizin spordan uzaklaşıp masa başında, bilgisayar ekranları ve ne yazık ki zararlı alışkanlıklar arasında büyümeye çalıştığını da üzülerek görüyoruz' cümlelerine yer verdi.

Yakın Doğu Üniversitesi'nin sunduğu imkanlar doğrultusunda spora gönül veren ve sporla uğraşan bir çok gencin çok daha geniş olanaklara kavuşacağını aktaran Ümit Nusret, 'Bu iş birliği sayesinde, hem spor yapan gençlerimizi destekleyecek hem de spora başlamak isteyen çocuklarımızı; zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırarak eğitime, bilime, spora ve sanata yönlendireceğiz. Gençlerimizin sağlıklı, bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için hep birlikte çalışacağız' değerlendirmesinde bulundu.