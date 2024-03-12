Bursaspor, Serik Belediyespor’la berabere kalınan maçın ardından bir gün izin yaptı ve bugün moralsiz şekilde Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig’in 31. haftasında deplasmanda konuk olacağı Kırşehir FSK maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Ümit Şengül gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma koşularıyla başladı. İkinci bölümde pas ve dayanıklılık çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.