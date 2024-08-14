Bursaspor'da Bolu kampı tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-beyazlı takım günün ilk idmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.



Bursaspor, sezon öncesi ikinci etap kamp çalışmalarına Bolu'da gerçekleştirdiği günün ilk antrenmanı ile devam etti. Teknik Direktör Pablo Martin Batalla gözetiminde yapılan idman, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas ve pres çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alan oyunlarıyla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile devam edecek.