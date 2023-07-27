Teksas Grubu tarafından yapılan açıklamaya göre, Recep Günay Yönetimi'nin genel kurul kararı alması için gerekli imza sayısına ulaşıldığı duyurulmuştur. Teksas şu şekilde açıklama yapmıştır:

"Bursaspor Değerli Genel Kurul Üyeleri,

Siz üyelerimizin iradesi ve desteğiyle kulübümüzü yeni bir Seçimli Genel Kurul'a taşımak için başlattığımız imza kampanyasında gerekli sayıya ulaştığımızı sevinçle duyuruyoruz. Kulübümüzün geleceğini düşünerek imza veren tüm Genel Kurul üyelerimize teşekkürü bir borç biliyoruz.

Ancak, bazı kişilerin kulübümüzün en üst karar organı olan Genel Kurul üyelerimizin iradesini tartışmaya açtıklarını ve tanımayacaklarını beyan etmeleri üzerine, daha güçlü bir irade göstermek ve tüm olası tartışmalara son vermek amacıyla kampanyamızı uzatma kararı aldık. Bu nedenle, imza standlarımız Atatürk Stadyumu ve Podyumpark'ta yarın sabah 10.00 ile 21.00 arasında da açık olacaktır.

Henüz imza vermemiş olan ve Bursaspor'un önünü açacak bu sürecin bir parçası olmak isteyen tüm üyelerimizi imza vermeye davet ediyoruz.

Unutulmamalıdır ki hiçbir koltuk, kimseyi Bursaspor'un sahibi yapmaz. Hiç kimse, Bursaspor Genel Kurul üyelerinin iradesini keyfi olarak tartışmaya açamaz. Bu gerçeği herkese hatırlatmak için şimdi harekete geçme vaktidir."