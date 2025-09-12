Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. Başkan Oğuzhan Kutlucan, kulüp binasında gündeme gelen haciz iddialarıyla ilgili kamuoyuna açıklama yaptı. Kutlucan, söz konusu alacağın transfer tahtasıyla ilgisinin olmadığını vurguladı.

Kulüp binasında yapılmak istenen haczin, 2018 yılında Avrupa’ya transfer olan bir oyuncunun menajerlik ücretine ilişkin olduğu belirtildi. Bu alacağın transfer tahtasına konu olmadığı açıklandı. Kutlucan, daha önce başkan Enes Çelik tarafından ifade edildiği üzere transfer tahtasındaki tüm yabancı oyuncu alacaklarının ödendiğini hatırlattı. Davası süren yerli oyuncu, antrenör ve sporcu ailelerinin alacaklarının ise hukuki süreçte takip edildiğini aktardı.

Oğuzhan Kutlucan, geçtiğimiz hafta yine 2018’den kalan 4 milyon 700 bin TL’lik bir dosyanın yönetim tarafından ödenerek kapatıldığını söyledi ve menajer, avukat, tazminat, güvenlik şirketi gibi farklı alacakların transfer tahtasıyla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

