Bursaspor Kulübü, "Yanındayım Kampanyası" hakkında yeni bir bilgilendirme yaptı. Kulübün açıklamasına göre, kampanyanın on dördüncü gününde toplanan toplam bağış miktarı 113.845.000 TL'ye ulaştı. Bugün kampanyaya katkıda bulunan isimler arasında önemli iş insanları yer alıyor:

Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu, 1.000.000 TL bağışta bulundu. Karkent Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sayın da aynı şekilde kampanyaya 1.000.000 TL ile destek verdi. Referans Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demir, bağış miktarını 500.000 TL olarak belirledi. Elyaf Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Sami Bilge de kampanyaya 500.000 TL katkıda bulundu. Ayrıca, Uludağ OSB Sanayicilerinden Seyfullah Baylan ve Murat Aluç, toplamda 500.000 TL ile desteklerini sundular.