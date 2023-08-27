Bursaspor'un 2.Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk haftasında Yeni Mersin İdman Yurdu ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.
TFF'nin Timsah Arena'nın zeminine "maç oynanamaz" raporu vermesi nedeniyle bu mücadele, Minareliçavuş Sahası'nda saat 17.00'de başlayacak.
Yeşil-beyazlı takımda, teknik direktör Yalçın Gündüz'ün açıkladığı 11 şöyle:
Deniz Aydın- Ozan İsmail Koç, Ertuğrul Kurtuluş, Yiğit Fidan, Kerem Kök- Barış Dalkıran, Bilal Güney-Mustafa Genç, Ömer Turan Görgüç, Çağatay Yılmaz- Berat Altındiş.
MAÇ İNTERNETTEN PARALI
Bursaspor'un geçen sezondan kalan 7. ve son cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak karşılaşma, Superkanalsport .com internet sitesinden 20 lira karşılığı üye olunması halinde naklen izlenebilecek.