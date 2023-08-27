Yeniceköy-Akıncılar yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil, dere yatağına uçtu; 1 kişi yaralandı.

Kaza Yeniceköy-Akıncılar yolu üzerinde meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan sürücü Kadir A.(25) yönetimindeki 34 CDS 65 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç dere yatağına uçtu. Kaza sonucu sürücü yaralandı.

Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.