Nesine.com 3. Lig 1. Grup’ta sezonun 28. haftasında Artvin Hopaspor ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılar, galibiyetle birlikte şampiyonluğu garantileyerek 2. Lig’e yükselmeyi hedefliyor.

Tarihi Randevu Öncesi Kadro Belli Oldu

Bursaspor Teknik Direktörü, sezonun en kritik maçında sahaya süreceği ilk 11’i belirledi. Kalede Anıl görev alırken, savunma hattında Furkan S., Mehmet, Taha Can ve Abdullah yer alıyor. Orta sahada Yiğitali, Musa, Ahmet İlhan ve Sedat’a forma verilirken, hücum hattında Zeki ve Mücahit görev yapacak.

Yedek kulübesinde ise Kerem, Furkan E., Furkan Ö., Hamza, Berkan, Mustafa, İlhan, Vefa, Tahir, Muhammet ve Adem Çağlayan yer alıyor.