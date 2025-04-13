BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 22. Bursa Kitap Fuarı, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Fuar Alanı’nda binlerce kitapseveri ağırlıyor.

12-20 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan fuar, bu yıl yeni yerinde daha geniş ve modern bir mekânda kitap tutkunlarına kültür şöleni yaşatıyor. Fuarda, yüzlerce yayınevi, binlerce kitap ve birbirinden değerli yazarlar kitapseverlerle buluşuyor.

Fuar kapsamında ise birbirinden önemli isimlerin katıldığı söyleşiler düzenleniyor. Bu kapsamda Moderatörlüğünü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız’ın üstlendiği ‘1. Konsil Toplantısının Hristiyanlar, İnanç Turizmi ve İznik İçin Önemi" konulu söyleşi düzenlendi. Programda, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in yanı sıra Bursa Ortodoks Kilisesi Metropoliti Yuakim Billis, Katolik İlahiyatçı Severin Hormann, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Muhammet Tarakçı ve İznik Gölü Bazilikal Kilise Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin konuşmacı olarak katıldı.

İznik’in tarihi kimliğinin ve turizmdeki potansiyelinin vurgulandığı etkinlikte konuşan Başkan Mustafa Bozbey, tüm konuşmacılara verdikleri bilgilerden dolayı teşekkür etti.

Bursa’nın tarihi ve kültürel farklılıkları bir arada bulunduran bir kent olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Bitinya’dan günümüze kadar incelendiğinde birçok inancın ve yapının geleceğe bırakıldığı önemli kentlerden birisi olduğunu belirtti. Bursa’nın değerlerinden birisinin de İznik olduğunu ifade eden Başkan Bozbey, “İznik, özellikle Birinci Konsil’in toplandığı yer olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Roma Tiyatrosu’nda kazılar devam ediyor. Hisardere Nekropolü, çini fırınlar, Su Altı Bazilikal Kilisesi ve tarihi surlar gibi sayısız eser ilçede bulunuyor. Bu yıl Birinci Konsil’in 1700. yılı sebebiyle İznik’te birçok çalışma yapıldı. Bugünlere ulaşan yapıları geleceğe ulaştırmak hepimizin sorumluluğundadır. Bu çabayı göstermek zorundayız” dedi.

Bursa’daki Akçalar bölgesine de dikkat çeken Başkan Mustafa Bozbey, Aktopraklık’ın 8500 yıl öncesine dayanan tarihi ve kültürel birikime sahip olduğunu dile getirdi. Bu alanda da çalışmaların devam ettiğini anlatan Başkan Bozbey, “Gölyazı da İznik’e yaklaşacak kadar önemli tarihi ve kültürel birikime sahiptir. Nilüfer Belediyesi zamanında orada nekropol alanını açtık. Bu kadar tarihi birikimle beraber Osmanlı eserlerinin de bulunması Bursa’yı farklı kılmıştır. Bunun değerini anlamalıyız. 8500 yıl öncesiyle Osmanlı eserlerini bir araya getirip bütünleştirmeliyiz. Hikayelerini net olarak ortaya koymalıyız. Her bir eserin ayrı bir hikayesi var. Bunu tek hale düşürmeliyiz. Gelecek kuşaklara aktarılması konusunda da çaba sarf etmeliyiz. Elbette bu anlayışı halkın ve sivil toplum kuruluşlarının da benimsemesi gerekir. Bursa, İstanbul’un tarihi birikimine yakın bir tarihi birikime sahip önemli kenttir. Bir tarafta pagan, Hristiyanlık ve Ortodoks izleri, diğer taraftan İslamiyet’in değerlerini barındırmasıyla barışın temsilcisi bir kent konumuna gelebilir” dedi.

Programın sonunda Başkan Mustafa Bozbey tarafından konuşmacılara günün anısına plaket takdim edildi.