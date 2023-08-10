Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay’da, 2013 yılında tamamlanarak "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan Rönesans Rezidans adlı 12 katlı binada yaşanan deprem felaketi sonucunda hayatını kaybedenlerin aileleri arasında yer alan Mehmet Beşerikli (63), 17 gün boyunca enkaz başında bekledi. Kızı Nazende Dila Açıkgöz ve torunu için umutla enkaz altında yapılan arama kurtarma çalışmalarını izleyen Beşerikli ailesi, sonuç alamayınca DNA testi verdi. Depremden 180 gün sonra, DNA eşleşmesi sonucunda kızı ve torununun mezar yerini öğrendi.

Mehmet Beşerikli, aldığı telefonun ardından büyük bir heyecan yaşadığını belirterek, "O an için dünyanın en mutlu insanıydım. Hem buruk bir sevinç hem de üzüntü iç içe. Hepsini bir arada yaşıyorum" dedi.

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan 12 katlı Rönesans Rezidans binası, deprem sonucunda yerle bir olmuştu. Bu binada yaşayan Biray Beşerikli ve kızı Nazende Dila Açıkgöz de enkaz altında kalmıştı. Ancak enkaz kaldırma çalışmaları sırasında hayatlarını kaybetmişlerdi. Bu trajik olayın ardından Mehmet Beşerikli ve eşi Nilay Bulgurcu Beşerikli, DNA testi vererek cenazelerin kimliklerini tespit etmeye çalıştılar.

Mehmet Beşerikli, yaklaşık 6 ay sonra aldığı telefonla kızının ve torununun mezar yerlerinin belirlendiğini öğrendi. Hatay'a giden aile, cenaze namazlarını kıldı ve sevdiklerini dualarla anarak son yolculuklarına uğurladılar.

Beşerikli ailesi, yaşadıkları buruk sevinci dile getirirken, aynı zamanda diğer depremzede ailelere de umut olmak istediklerini belirtti. Aile fertleri, sürecin zorluğuna rağmen devletin ve çevrelerindeki destekçilerinin kendilerine her zaman yardımcı olduğunu ifade ettiler.

Anne Nilay Bulgurcu Beşerikli, kızını ve torununu kaybetmenin acısının hala taze olduğunu ifade ederek, buldukları mezar yerleriyle en azından somut bir noktada acılarını yaşayabildiklerini ve dualarını yapabildiklerini belirtti. Ayrıca, diğer depremzedelere de umut olabilmeyi diledi.

Mehmet Beşerikli ise yaşadığı heyecanı ve sevinci anlatarak, aynı zamanda acılarının devam edeceğini, ancak mezarlarını bulmanın en azından bir rahatlama sağladığını dile getirdi. Diğer depremzedelerin de aynı umudu yaşamalarını ve enkaz altında kalan sevdiklerine kavuşmalarını temenni etti.