Altyapısı olmayan mahallenin tüm altyapı çalışmaları yapıldı. 2024 yılındaki seçimde göreve gelen Huzur mahallesi Muhtarı Veysi Sabrioğlu, mahalleyi şantiyeye çevirdi.



Muhtar Sabrioğlu, talebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi mahallede sıcak asfalt çalışması başlattı.



Sıcak asfalt çalışmalarını inceleyen Muhtar Veysi Sabrioğlu, "Evet mahallemizde sıcak asfalt çalışmalarımız yapıldı. Bu konuda başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere Ulaşım Daire Başkanlığı’na ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Mahallemizin kanayan yarası altyapı işlemleri bittikten sonra asfaltımıza yöneldik. Elhamdülillah şu anda mahallemizin alt yapı sorununu çözmüş durumdayız. Bunun üzerine asfaltımızın yapılması bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı oldu. Mahallemize, İnegöl’ümüze hayırlı olsun inşallah, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz." dedi.