Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için önemli bir uyarıda bulundu ve bu akşam saatlerinden itibaren Marmara bölgesinde şiddetli sağanak yağışların beklenildiğini bildirdi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa gibi bölgelerde gece ve yarın sabah saatlerinde yerel olarak 20-40 kg/m2 şiddetinde yağışların görüleceği tahmin ediliyor. Bu durum, ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara neden olabileceğinden dolayı, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları önem taşımaktadır.

Meteorolojik uyarıya göre, yağışların başlama zamanı 16 Kasım 2023, 00:00, bitiş zamanı ise aynı günün 12:00 olarak belirlenmiştir.