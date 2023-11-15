Küresel piyasalarda petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorine 14 Kasım salı gününden itibaren geçerli olmak üzere indirim yapılmıştı. Buna göre motorinin litre fiyatında 1 lira 64 kuruşluk bir indirime gidildi.

Fakat araç sahiplerini sevindiren bu indirim kısa sürdü.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorine 16 Kasım 2023 Perşembe gününden itibaren 1 lira 14 kuruş zam geliyor.

PEKİ YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu gece gelecek olan zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık olarak 37,53 TL olurken Ankara’da 38,11 TL olacak. İzmir’de ise 38,29 TL’ye kadar yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 34,55 TL, Ankara’da 35,20 TL, İzmir’de 35,31 TL seviyesinde bulunuyor.

Fiyatlar, iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.