CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "CHP’li belediyeler SGK’ya olan borçları ödesinler. Bakanlık borçları tahsil etmeye başlayacak.” açıklamasına tepki göstererek, "En borçlu belediyeler AKP'den yeni devraldığımız belediyeler. En borçlusu Bursa Büyükşehir. Kendi ödemediği parayı bizden kesmeye kalkıyorlar." dedi. Özgür Özel, Balıkesir'de halka seslendi.

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bak jandarma komutanı, seni özel görevle buraya gönderdiler. Her eyleme giden köylüyü çağırıp hesap soran komutan, bundan sonra bir kişi daha çağırırsan yanına milletvekilimiz Serkan Sarı'yla birlikte gelecek. Bir köylü daha çağırırsan genel başkan yardımcımız Ensar Aytekin'le birlikte gelecek. Çok mu cesaretin var, çağır bir kişi daha. O köylü ifade vermeye Özgür Özel'le birlikte gelecek! Hadi göreyim şimdi. Eyleme katılan köylüleri çağır ifadeye de göreyim seni. Hadsizlik etme, millete hizmet et!"

"Sayın Erdoğan doğru söylüyor. Bugün 25 kuruşa simit yok, simit 10 lira. Ama sen iktidara geldiğinde simit 25 kuruştu, sen yaptın 10 lira, sen yaptın!"

BELEDİYELERİN BORCUNU AÇIKLADI

"Belediyeleri zora sokarak, halkın hizmetini aksatarak CHP'yi yıpratacağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Millet arkamızda. Bunu millet görüyor ve sana bunun hesabını ilk sandıkta soracak. Türkiye'de SGK'ya belediyelerin toplam borcu 14 milyar 699 milyon lira. En borçlu belediyeler AKP'den yeni devraldığımız belediyeler. En borçlusu Bursa Büyükşehir, sonra Sakarya, sonra Ordu, sonra Balıkesir, sonra Denizli. En borçlu 5 belediye, 5'i de AKP'den aldığımız belediyeler. Kendi ödemediği parayı bizden kesmeye kalkıyorlar. Bu sayede çöpler toplanmasın, toplu taşıma aksasın istiyorlar. Ama şunu söyleyelim, köpürsen de neye başvurursan başvur, bir yolunu bulacağız bu hizmeti yapacağız, milletin gönlünü fethedeceğiz ve o iktidarı senin elinden alacağız!" dedi.