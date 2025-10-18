

Bursa’da yaşanabilecek muhtemel bir afet olayı veya acil durum karşısında hazırlıklı olmak için tüm birim ve iştiraklerde çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, son olarak BURULAŞ personeline yönelik çadır kurma eğitimi düzenledi. Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) koordinasyonunda yapılan eğitim, AFAD yetkilileri tarafından BURULAŞ hizmet binası bahçesinde gerçekleştirildi. ‘Afet ve Acil Durumlarda Barınma Akreditasyonu’ kapsamındaki eğitimlerde, BURULAŞ personeline afet anında hızlı ve doğru müdahale kabiliyetini artırmaya yönelik farklı türlerdeki çadırların kurulumu, uygun yer seçimi, güvenlik önlemleri ve saha düzeni gibi konularda eğitim verildi. Yapılan uygulamalarda, ekiplerin afet anında barınma alanlarını en verimli şekilde oluşturabilmeleri için gerekli bilgiler aktarıldı.

Kaynak: BÜLTEN