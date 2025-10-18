İsviçre merkezli gıda devi Nestle’nin yeni CEO’su Philip Navratil, şirketin yeniden yapılanma süreci kapsamında personel sayısında azalmaya gidileceğini açıkladı. Buna göre Nestle, önümüzdeki iki yıl içinde dünya genelindeki fabrikaları ve ofislerinde görev yapan 16 bin çalışanla yollarını ayırmayı planlıyor.

Navratil, yaptığı açıklamada “Dünya hızla değişiyor ve Nestle bu değişime ayak uydurmak zorunda. Bu da bazı zorlu ama kaçınılmaz kararları beraberinde getiriyor” ifadelerini kullandı.

Şirketin paylaştığı bilgilere göre işten çıkarmaların yaklaşık 12 bini ofis çalışanlarını, 4 bini ise üretim ve tedarik zinciri personelini kapsayacak. Nestle ayrıca maliyet tasarrufu hedefini 2027 yılı sonuna kadar 2,5 milyar İsviçre Frankı’ndan 3 milyar İsviçre Frankı’na (yaklaşık 3,7 milyar dolar) yükseltti.

Şirketin cirosu geriledi

Nespresso, Kitkat ve Perrier gibi markaları bünyesinde barındıran şirket, dokuz aylık verilerini de kamuoyu ile paylaştı. Buna göre, bu yılın ilk dokuz ayında ciro yüzde 1,9 düşüşle 71 milyar euroya geriledi.

Philip Navratil, Eylül ayında şirketin CEO'su olmuştu. Selefi Laurent Freixe, bir çalışanla gizli bir aşk ilişkisi yaşadığı için görevinden alınmıştı. Skandalın ardından Yönetim Kurulu Başkanı Paul Bulcke de istifa etti ve görevini eski Inditex yöneticisi Pablo Isla'ya devretti.

Yatırımcılar, uzun süredir devam eden durgun büyüme ve liderlikteki belirsizliklerin ardından Philip Navratil ve Isla’nın şirketi yeniden canlandırma çabalarını dikkatle takip ediyor.

Nestle, Türkiye’de de üretim tesisleri ve ofisleri aracılığıyla faaliyet gösteriyor. Ancak, planlanan işten çıkarmaların Türkiye’deki çalışanları kapsayıp kapsamayacağı konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor.