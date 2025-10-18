Faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte, birçok mevduat yatırımcısı bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından izlemeye başladı.

Altın ve gümüşte yaşanan sert yükselişler, mevduat piyasasında aynı ölçüde yansımadı. Bu nedenle yatırımcıların gözü, 23 Ekim’de yapılacak TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına çevrilmiş durumda. Piyasalarda, Merkez Bankası’nın 100 ila 150 baz puan arasında bir faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın açıkladığı güncel verilere göre, mevduat faiz oranları; 1 aya kadar vadede yüzde 47,5, 3 aya kadar vadede yüzde 49,82, 6 aya kadar vadede yüzde 44,53, 1 yıla kadar vadede yüzde 42,06 ve 1 yıl üzeri vadelerde yüzde 26,87 seviyesinde bulunuyor. Değerli metallerdeki yükseliş ise, yatırımcıların mevduattan çıkış yapmasına yol açıyor.

100 BİN LİRALIK MEVDUAT NE KADAR KAZANDIRIR?

100 bin lirasını 1 ay vadeli mevduat hesabına yatıran bir yatırımcının net faiz getirisi yaklaşık 3.266 lira olarak hesaplanıyor.

STOPAJ ORANLARI ARTIRILMIŞTI

Mevduat hesaplarında uygulanan stopaj (faiz geliri vergisi) oranları geçtiğimiz dönemde yükseltilmişti. Buna göre; vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli (6 ay dahil) hesaplarda yüzde 17,5, 1 yıla kadar vadeli (1 yıl dahil) hesaplarda yüzde 15 ve 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 10 stopaj vergisi uygulanıyor. Bu vergi, elde edilen faiz kazancı üzerinden kesiliyor.

