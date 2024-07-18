Bursa'da havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle, BURULAŞ ekiplerinin klima denetimleri aralıksız devam ediyor.

Hava sıcaklığının 35 dereceyi aştığı, nem oranının yüzde 40'ı geçtiği Bursa'da, halk otobüsünde klimaların çalıştırılmamasının önüne geçmek için BURULAŞ ekipleri harekete geçti. Toplu taşıma için ek klima denetim ekibi, her gün farklı ilçe ve mahallede denetimlerini sürdürüyor.

Otobüs ve trenlerde günlük denetimler yaparak, klima sorunlarını tespit edip çözüme kavuşturduklarını belirten ekipler, Bursa'da toplu taşıma konforunu artırmak adına yaptıkları çalışmaları aralıksız devam edeceklerini açıkladı. 7 günü sahada, termometreleriyle günlük kontroller gerçekleştirilirken, anlık olarak yapılan araç içi ısı kontrollerine uymayan araçlara cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA