Sanayinin ihtiyacı nitelikli insan kaynağının yetişmesi için önemli faaliyetler yürüten Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), mesleki eğitimin gelişimine yönelik yenilikçi çalışmalarına devam ediyor. Meslek Edindirme Programı ile CEV, 11 ay boyunca ücretsiz vereceği teorik ve uygulamalı eğitimler ile gençleri iş hayatına hazırlayacak.

Bursa'da 36 yılda on binlerce gence eğitim vererek sanayinin ihtiyacı nitelikli iş gücüne katkı sağlayan Coşkunöz Eğitim Vakfı (CEV), eğitim ve istihdam odaklı programlarını sürdürüyor. Ortaöğretim (lise) mezunu gençleri, Meslek Edindirme Programı ile iş hayatına hazırlayan CEV, endüstrinin ihtiyacına uygun şekilde özel olarak tasarlanmış 11 aylık eğitim programını, ücretsiz şekilde sunacak.

Geleceğin teknolojisi AR/VR uygulama eğitimleri, uygulama ve atölye çalışmalarının yer aldığı programda; CNC Programcısı, CAD-CAM Operatörü, Endüstriyel Kalıpçı ve Endüstiyel Tasarımcı yetiştirilecek. 11 ay boyunca hafta içi her gün verilecek eğitimler ile kursiyerler; kalıpçılık, kalite, yalın ve yeni üretim teknolojileri ve endüstriyel tasarım müfredatı ile birlikte, kişisel gelişim eğitimleri de alacak. Meslek Edindirme Programı kapsamında kursiyerler, 2 farklı mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanacak.

Meslek Edindirme Programı’nın, geleceğini nitelikli bir meslek ile kurgulamak isteyen gençler için tasarlandığını belirten CEV Genel Müdürü Bige Tınmazsoy, “4 yıllık meslek lisesi müfredatını içeren eğitim programımızda, bugüne kadar yüzde 90’ın üzerinde istihdam sağladık. 36 yıldır uygulanan Meslek Edindirme Programı, ülkemizde alanında örnek teşkil ediyor. İş ihtiyacı bulunan gençlerin, Vakfımızda aldığı eğitimler ile gelişim gösterip, istihdama kazandırılması bizim için oldukça gurur verici” dedi.

Program kapsamında verilecek CNC Programcısı, CAD-CAM Operatörü ve Endüstriyel Kalıpçı ve Endüstriyel Tasarım eğitimleri, CEV'in eğitim atölyelerinde gerçekleştirilecek. Eğitim başvuruları 20 Ağustos 2024 tarihine kadar Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın web sitesinden ve Kariyer.net üzerinden yapılabilecek.

Kaynak: İHA