Bozbey, sonuçsuz kalan BURULAŞ toplu sözleşme görüşmeleri ve devamındaki sürece ilişkin kamuoyuna yönelik bir basın açıklaması yaptı.

Başkan Bozbey açıklamasında “Greve katılmayıp müracaat ederek işinin başına dönen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Aynı zamanda onların haklarının kefaleti de sonuna kadar benim. Sorumluluk bizdedir. Hiçbiri merak etmesin. Çünkü sendikanın bu konuda çalışanlarımızı maalesef tehdit ettiğini görüyoruz, elimizde belgeler var. Bir sendikanın bunu yapmaması gerekiyor. Yasaları çiğneyecek tavırda olmaması gerekiyor. Keyfiyet öne çıkmış durumda. Niyetlerini bilemem ancak Bursa Büyükşehir Belediyesi, İstanbul ve İzmir’de aynı süreç içerisinde greve gitmek istemelerinin bir karşılığı olmalı. Kamuoyunun bu sendikayı bu şekilde değerlendirmesini arzu ediyorum. Her oturduğumuz toplantıda şunu söyledim. Hatta yazılı olarak bile. 13.800 civarında çalışanımız var. Her biri aynı değerdedir. Değerli arkadaşlarım, bugün maalesef Bursalılar sabah kalktığında grev konusuyla karşılaşınca ulaşımla ilgili sorunlar yaşanmadı değil. Bizlere destek verdiklerini açık açık beyan ettiler. İşçilerimiz siz zannetmeyin 2800 civarında işçimiz var. Güvenlikle ilgili olanlarımız grev dışında. Otobüs şoförlerimiz, raylı sistemler ve temizlikte çalışan arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızın da birçoğunun söyledikleri dolayısıyla işine dönme isteği vardır. O rakamlar doğruysa işimize dönmek istiyoruz diyorlar. İçeride bazı arkadaşlarımız grev kırıcılığı, şantaj ve tehditle işine dönmesine engel oluyorlar. Bunların vebali daha fazla olur. Sendikanın bazı yetkililerinin “Dönmeyin, hakkınızı kaybedersiniz. Haklarını alamazsınız” diye tehdit ettiklerini söylüyorlar. Çalışan kardeşlerim hiç merak etmeyin, sizin haklarınızı sonuna kadar koruyup bu sözleşmeyi yapacağım. Kimse dışarıda kalmayacak. Şu an itibarıyla Bursaray’da %100’e yakın kapasiteyi yakalamış durumdayız. İşte verdiğimiz sözlerle aynı noktadayız. Bizim çalışanımız memnuniyetini hissettirerek işinin başına geçiyor. 18 körüklü otobüsümüz, 12 metre aracımızda 125 aracımız, 1500’e yakın halk otobüsümüz çalışır vaziyettedir. Temizlik işçilerimize teşekkür ediyorum. Birçoğu göreve başlamış. Amacımız grevin bir an itibarıyla sona ermesidir. Teklifimizi açık açık Bursalılarla paylaşıyoruz. Şeffaf olacağız, adil olacağız dedim. Net maaşlar buradadır. Bu maaşa sosyal haklar dahildir. Burulaş’tan çıkan bu maaşlar net olarak ortalamada her bir çalışanımızın cebine girecek ücretlerdir. Bu ücretler gerçekten çok önemlidir. İşçimizin hakkıdır. Ancak bizim tüm mali disiplinimize, tüm ekonominin getirdiği bu sürece rağmen bizim verebileceğimiz en iyi ücrettir. Birçok yerde bu ücreti ne yazık ki çalışanlar alamamaktadır. Söylediğimiz sözün arkasındayız. Şu saat itibarıyla tüm çalışanlarımızın görevlerinin başına geçmesini istiyorum. Bunu tüm Bursa halkı adına istiyorum. Sevgili çalışma arkadaşlarım, bırakın sendikanın farklı söylemlerini. Biz sizin hakkınızı koruyoruz, ama Bursalının da hakkını korumak zorundayız. Ben bir an önce bu grevin sonlanmasını, normal düzeye dönmesini, vatandaşlarımızın normal saatte hiçbir tereddüt duymadan evlerine rahatlıkla dönebileceği bir süreç bekliyorum. Tüm arkadaşlarımızı görevlerinin başına davet ediyorum.” dedi.

Toplu sözleşme kapsamında önerilen maaşları kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Bozbey, tekliflerin net olduğunu ve sosyal hakları da içerdiğini vurguladı. Başkan Bozbey “Biz gayet iyi yönetiyoruz. Şeffaf ve üstelik hesap verebilir şekilde yönetiyoruz. Talepleri sizlerle paylaştık. Ardından sendikayla bir araya geldik. Saat 5’e kadar biz sendikayla masadaydık. Sendikanın net olarak tavrının grevden yana olması bizi üzmüştür. Çalışanlarımızın değil. Büyük çoğunluğu 2500’ün üzerinde o kadar çalışanımız greve gitme taraftarı değildi. Sendikanın bu tavrını anlamak mümkün değil. Orada sabahın saat 4’ünde 60 kişiyi çağırarak Tarihi Bina’nın orada slogan attırarak baskı kurmayı hedefliyorsa hiç hoş değil. Orada bazı sözlerde var, insana söylenecek sözler değil. Çalışanlarımızın büyük çoğunluğu vermiş olduğumuz ücretten memnunlar arkadaşlar. Burada aşamadıkları sendika. Nedendir, niçindir bunu kamuoyu tartışacak. Niçin Bursa, İstanbul ve İzmir’de grev için harekete geçiyor da Konya’da düşük ücrete imza atıyor? Hadi bunun hesabını versin sendika. Burada konuşulması gereken başka bir konu var. Biz siyasi değiliz diyorlar. Bir yere üye olmadan da gereğini yaparsın. Onun için burada çalışanlarımızın tümünün sendikayı nasıl değerlendirdiğini göreceğiz. Biz Bursalıyı düşünüyoruz. Bursalının hakkını da koruyoruz, çalışanımızın hakkını da koruyoruz. Ben çalışanlarımıza güveniyorum. 13.800’ün üzerinden çalışanımızın her biri kıymetlidir. Bursalılara güveniyorum. Sabahtan itibaren ne denli bu işi takip ettiklerini açık açık ifade ettiler, teşekkür ediyorum. Bu teraziyi bozmaya çalışan, hatta teraziyi ortadan kaldırmaya çalışan bir sendika var. Bunu çalışanlar da düşünüyordur. Bu çözülecektir, şu anda çalışanlarımız her saat başı artarak imza atıyorlar. Hepsinin gelecek sorumluluğu benim teminatım altındadır “ ifadelerini kullandı.

Bozbey, sendikanın daha önce benzer tekliflere imza attığını hatırlatarak, “Aynı tekliflere imza attığınız halde bugün neden farklı bir tavır içindesiniz?” sorusunu yöneltti. Açıklamasında” Ben maksatlarını bilemem ama neden sendika daha önce teklif edilenlere imza attı, ki bizim teklif ettik ettiklerimizi altında attı da, neden bizde bu tavrı sergiliyor? Sendika bunu diyemeyecek tabi ama kamuoyu bunu çok iyi tartıyor. Siz Konya’da bu ücretlerin altına imza atacaksınız, grev kararı almayacaksınız. Bugüne kadar 11 sözleşmede hiç grev konusu gelmemiş, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye olduğunda siz onun karşısına greve gideceğim diye dayatma yapıyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Çalışanlarımızda doğruysa biz başka bir şey istemiyoruz diyorlar. Hiç kimse işe gelmekle tehdit edemezler. Şoför koltuğuna oturan arkadaşımızı kaldıramazlar. Biz işçimizin yanındayız, Bursalıların parasını en iyi şekilde koruyup kollayacağız “ şeklinde konuştu.