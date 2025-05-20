“Kırmızı Bültenle Aradığımız 4 Suçluyu Daha Ülkemize Getirdik. Türk Polisinden Kaçamadılar!” ifadeleriyle paylaşım yapan Bakan Yerlikaya, uluslararası düzeyde aranan şahısların Türkiye'ye iadesinin Adalet Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü'nün ortak çalışması sonucu sağlandığını belirtti.

Yerlikaya’nın paylaşımına göre, “Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan aranan F.B., aynı suçların yanı sıra “yağma” suçundan da aranan S.D., “yakın akrabayı öldürme” ve “trafik güvenliğini tehlikeye sokma” suçlarından aranan M.T. ile “yağma” ve “cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçlarından aranan E.Ö. isimli şahıslar Gürcistan’da yakalandı. Yapılan operasyon sonucu bu şahısların Türkiye’ye iadesi sağlandı.

Bakan Yerlikaya, hangi suçtan aranırlarsa aransınlar, nerede olurlarsa olsunlar organize suç örgütü üyelerinin, zehir tacirlerinin tek tek yakalanarak Türkiye’ye getirileceğini vurguladı. “Türk polisinden kaçamayacaklar” diyen Yerlikaya, operasyonun başarısında emeği geçen Adalet Bakanlığı çalışanlarına teşekkür ederek Interpol-Europol Daire Başkanlığı ve Artvin İl Emniyet Müdürlüğü’nü tebrik etti.