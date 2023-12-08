Uludağ Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencileri, Ulaştırma Ekonomisi dersini bu yıl da BURULAŞ binasında gerçekleştirdi. Dersin konuğu olarak katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kent içi ulaşım ve ulaştırma ekonomisi konularında gençlerle deneyimlerini paylaştı.

Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yüksel Okşak ve Ulaştırma Ekonomisi dersi öğrencileri, 5 yıldır süregelen geleneklerini bu yıl da sürdürerek derslerini BURULAŞ binasında gerçekleştirdi. Dersin konuk konuşmacısı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentteki hizmetlerin her geçen gün artan bir nüfusa hitap ettiğini vurgulayarak, genellikle trafik ve kent içi ulaşımın vatandaşların öncelikli şikayetleri arasında olduğunu ifade etti.

Başkan Aktaş, “Göreve geldiğimiz günden beri Bursa’nın tüm ilçelerine nitelikli hizmet sunmanın telaşındayız. Halkın yaşam kalitesini arttırmak, şehrin geleceğini şekillendirmek hedefiyle çalışıyoruz. Belediyecilik aslında büyük fedakarlık isteyen bir iş. Bugün altyapısını yapmadığımız, asfaltını dökmediğimiz, tarlasına destek vermediğimiz yer kalmadı çok şükür. Hiçbir fark gözetmeksizin hizmetlerimizi tüm hemşerilerimize ulaştırma gayretiyle çalışıyoruz. Kavşak kollarındaki şeritleri genişletmenin yanı sıra kavşakta Hayran Caddesi’nden gelen araçların oluşturduğu yoğunluğu azaltmak için Oulu Tüp Geçidini yaptık. Acemlerdeki trafik yükünü hafifletmek adına Sedat 3 Köprüsünü hizmete açtık. 56 noktada hayata geçirdiğimiz akıllı kavşak uygulamasıyla trafik yoğunluğunu yüzde 40 oranında azalttık. Tamamladığımız ve hizmete açtığımız Adliye Kavşağı, Demirtaş OSB Kavşağı, Balıklıdere Köprüsü, Şehir Hastanesi Yolunun yanı sıra kent içi raylı sistem ağımızı da genişletiyoruz. Bursa’nın ulaşım sorunlarını çözmek adına canla başla çalışıyoruz" dedi.

BURULAŞ yetkililerinin sunumları sonrasında gençlerle gerçekleştirdiği sohbette Başkan Aktaş, deneyimlerini paylaştığı bu etkileşimli organizasyon için moderatör Doç. Dr. Yüksel Okşak'a teşekkür etti.