Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nin (BUSİAD) marka etkinliklerinden olan ve bu yıl 27.'si gerçekleştirilen 2023 Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri Podyum Davet’te düzenlenen törenle sahiplerini buldu.BURSA (İGFA) - BUSİAD'ın gelenekseleşen ödül töreni gerçekleşti.

“2023 Doğan Ersöz Ödülü’nü Coşkunöz Yönetim Kurulu Başkanı Oya Coşkunöz Aktaş, aldı. Aktaş’a ödülünü Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Türkonfed Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya, Marsifed Yönetim Kurulu Başkanı Osman Akın, BUSİAD Eski Başkanları Mehmet Arif Özer ve Ergun Hadi Türkan ile BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar verdi.

Törende, BUSİAD Özel Başarı Ödülünü Sencer SOLAKOĞLU, BUSİAD Kültür-Sanat ve Spora Destek Ödülü’nü TOFAŞ Türk Otomotiv Fabrikası A.Ş. CEO’su Cengiz EROLDU, BUSİAD Meslek Ödülü’nü Atilla PARLAMIŞ ve Sinan BAYKAL, BUSİAD Eğitim Ödülü’nü Mehmet Zorlu Vakfı adına Korteks Genel Müdürü Barış MERT, BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülü’nü BUSADER Federasyonu Başkanı Zerrin ÖZGÜLE, BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar’ın elinden aldılar.

Törende konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, dünyanın hem siyasi, hem ekonomik hem teknolojik hem de var oluşsal anlamda kritik bir dönemde olduğuna vurgu yaparak, “Tüm karar alıcılar ve biz iş insanları, bu değişen dünyamızdaki gelişmeleri mutlaka çok iyi okuyup geleceğe yönelik yol haritalarımızı zamanında ve doğru bir şekilde hazırlamalı, belirleyeceğimiz hedefler ve planlar çerçevesinde çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeliyiz” diye konuştu.