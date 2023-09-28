Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Eğitim ve Gelişim Çalışma Grubu tarafından organize edilen Eğitim Zirvesi BUSİAD Evi Bahçesinde gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - İlk kez düzenlenen zirvenin teması, “Öğrenmenin Geleceği” olarak belirlenirken, zirveye yoğun bir katılım gerçekleştirildi.

Zirvenin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, BUSİAD’ın salt ekonomiyle ilgilenen bir sivil toplum kuruluşu olmadığını belirterek başladığı konuşmasında BUSİAD’ın yapılanmasını da anlattı. Küçükkayalar, BUSİAD’ ın 1978 yılında kurulmasının ardından ilgilendiği temel konulardan birisinin 45 yıldır hiç değişmeden eğitim olduğunu da dile getirdi.

45 yıl içinde BEGEV’i bugünkü BUTGEM haline getirip BTSO’ya devrettiklerini de kaydeden Küçükkayalar, o günkü yoğun çabalarından dolayı geçmiş dönem BUSİAD Başkanlarından Celal Beysel’e de teşekkür etti. BUSİAD’ın mesleki eğitim, ARGe ve Dijital Dönüşüm Mühendisi Yetiştirme Projeleri, üniversite sanayi işbirliği çalışmaları hakkında da bilgiler veren Küçükkayalar, “Bizler bunları yaparken, eğitim olmadan, gelişmenin ve kalkınmanın olamayacağı bilinciyle hareket ettik” dedi. BUSİAD’ın Bursa Vizyonu çalışması hakkında da bilgiler veren Küçükkayalar, dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümün ancak eğitimle olacağını da dile getirdi.

“ÇALIŞAN ŞİRKETİ SEÇİYOR”

BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim ve Gelişim Çalışma Komitesi Sorumlusu Orçun Sarıca ise eğitimin iş yapış biçimini etkileyen kritik bir mesele olduğunu söyledi. Öğrenmenin artık bir stratejik avantaj olduğunu da kaydeden Sarıca, pandeminin pek çok şeyi değiştirdiğini belirtti.

“Yeni yetkinlikleri ve yeni öğrenme araçlarını keşfettik” diyen Sarıca, ihtiyaçlar hiyerarşisine wifi ve şarjın da girdiğini ifade etti. Artık yeteneği kazanmak ve elinde tutmak sorunun yaşandığını da belirten Sarıca, yapay zekayı da işe alımlarda kullanmaya başladıklarını söyledi. Sarıca, “Artık roller değişti. Şimdi yetkinlik ücreti belirliyor. Artık güç çalışanda. Çalışan şirketi seçiyor” dedi.

100. YIL DA KUTLANDI...

Zirvenin son bölümünde ise, BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Tofaş İnsan Kaynakları Direktörü Orçun Sarıca yönetiminde gerçekleşen ve TOFAŞ Spor Kulübü Genel Menajeri Tolga Öngören ile TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene’nin katıldığı panelde de spor dünyasında öğrenmenin dünden bugüne ve yarına değişimi konuşuldu.

Zirve sonunda, sosyal medyada en çok paylaşım yapan 5 katılımcıya TOFAŞ Oyuncularının imzaladığı formalar hediye edildi.

Etkinliğin sonunda katılımcılar 10’uncu Yıl Marşı’nı söyleyerek Cumhuriyet’in 100. Yılını da kutladılar