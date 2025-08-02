

Edinilen bilgiye göre Yeni Mahalle Bülbül Caddesi üzerinde seyir halinde olan motosikletli genç direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı.

İkinci kaza ise, Süleymaniye Mahallesi Altıeylül Caddesi üzerinde meydana geldi. 2 hafif ticari aracın karıştığı kaza da 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ