Kırım’ı ana kara ile birleştiren stratejik öneme sahip Kerç Köprüsü aniden trafiğe kapatıldı. Aynı saatlerde Kerç ve Feodosiya semalarında patlama sesleri duyuldu, hava savunma sistemleri alarm durumuna geçti.

1 Ağustos gecesi yerel saatle 23.50’de Kerç Köprüsü üzerinde trafik durduruldu, köprü beş saatten fazla süreyle ulaşıma kapalı kaldı. Sabah 05.04’te köprüden geçişlerin yeniden başladığı bildirildi. Kırım’daki çeşitli Telegram kanalları, gece boyunca Kerç ve Feodosiya şehirlerinde birden fazla patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Krymskiy Viter isimli kanal, Kerç’te birkaç patlama ve hava savunma sistemlerinin aktifleştiğini, Feodosiya’da ise yaklaşık on patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, işgal altındaki Kırım yarımadası ile Karadeniz ve Azak Denizi bölgesinde toplam 112 insansız hava aracının düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlık, tehditlerin engellendiğini ve İHA’ların etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Ukrayna’dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kırım bölgesi, 2022’den beri sık sık İHA ve füze saldırılarına maruz kalıyor. Ancak Rus yetkililer, çoğu zaman vurulan hedeflerle ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmıyor.