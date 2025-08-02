Vücudunda 1. Derece yanık oluşan adam hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Gedikpınar mahallesinde ikamet eden Kenan K.(71) mutfakta ocak üstünde bulunan sıcak su dolu çaydanlığı almak istediği sırada üzerine devrildi. İki bacağında da yanıklar oluşan yaşlı adam, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından iki bacağında da 1. ve 2. derece yanık oluşan adam Yanık Servisine yatırıldı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Tuncay Şentürk