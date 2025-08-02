Toplamda 600 bine yakın kamu işçisini kapsayan Kamu Çerçeve Protokolü bugün imza altına alındı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan’ın da katılımıyla düzenlenen imza töreninde, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ yetkilileri protokolü resmen imzaladı.

İmzalanan sözleşmeyle birlikte kamu işçileri, 2025 yılının ilk altı ayında yüzde 24, ikinci altı ayında ise yüzde 11 oranında zam alacak. Ayrıca günlük 50 liralık seyyanen zam da protokol kapsamına dahil edildi.

Görüşme sürecinin son aşamasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan toplantıda TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bir araya gelmişti.

Hükümetin son teklifine göre, günlük brüt çıplak ücreti 1.400 liranın altında olan işçilerin maaşı 1.400 liraya çekildi. Bunun üzerine 40 lira seyyanen zam uygulandı. İkinci altı ayda çıplak ücrete 50 liralık zam yapıldıktan sonra yüzde 11 artış yansıtılacak.

Protokolde ayrıca enflasyon farkı uygulaması da yer aldı. Buna göre, üçüncü altı aylık dilimde enflasyonun yüzde 10’u aşması durumunda, aşan kısım ücretlere yansıtılacak. Aynı şekilde dördüncü altı aylık dilimde de yüzde 6 enflasyon aşımı olursa farklar işçilere ödenecek.

1 Mart yürürlük tarihli sözleşmeyle işçilere yüzde 3,68 oranında ilave zam yapılacağı ve şubat, nisan, mayıs aylarındaki ücret farklarının da ödeneceği belirtildi.