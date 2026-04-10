Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı’nın çalışmaları sırasında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara karşı önlem amacıyla Mustafakemalpaşa ilçesinde geniş kapsamlı kesintiler uygulanacak. Bu kapsamda Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye mahalleleri ile çevresindeki cadde ve sokaklarda, 13 Nisan 2026 ile 17 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yaşanabileceği bildirildi.

Öte yandan İçme Suyu Dairesi Başkanlığı’nın çalışmaları nedeniyle Osmangazi ilçesinde de kesinti yapılacak. Akpınar Mahallesi ve çevresinde, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü 09.00-18.00 saatleri arasında su verilemeyeceği açıklandı.