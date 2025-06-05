Yapılan bilgilendirmede, kurban atıklarının dere yataklarına, atık su ve yağmur suyu hatlarına atılmasının su akışını engellediği ve çevre kirliliğine yol açtığı vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Sevgili Hemşehrilerimiz, Kurban atıklarını dere yatakları, atık su ve yağmur suyu hatlarına atmak su akışını engelliyor ve çevre kirliliğine neden oluyor. Bu durum hem kanal taşmalarına hem de halk sağlığını tehdit eden sorunlara yol açıyor. Lütfen kurban atıklarınızı uygun kesim yerlerinde belirtilen alanlara bırakın. Bayram boyunca acil müdahale gerektiren mazgal ve kanal tıkanıklıkları gibi durumlarda, BUSKİ ekipleri hizmetinizde olacak. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir Kurban Bayramı dileriz!"