Kuruluşunun 50. yılını kutlayan Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), TRT tarafından milli kültürün sürdürülmesine ve gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri”nin 17’ncisinin ev sahibi oldu.

Kuruluşunun 60. yılı kapsamında "TRT Sanatçıları Şehir Konserleri" düzenleyen TRT, programın 17.sini Bursa’da gerçekleştirdi. Bu yıl 50. Kuruluş yıldönümünü kutlayan BUÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyon, Bursalı sanatseverler tarafından büyük bir ilgi gördü. Ücretsiz ve halka açık olarak düzenlenen konser TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme ile TRT Radyo sosyal medya kanallarından canlı yayınla izleyici ve dinleyicilerle buluşturuldu.

Prof. Dr. M. Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde şef Mustafa Acar yönetiminde; Ahmet Tuzlu, Bahadır Özüşen, M. Ali Çakar, Mine Bitmez (Geçili), Selcan Kökşen Şahin, Esra İçöz, Özlem Üngör Kara ve M.İhsan Güvenç sahne aldı.

Bursa Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu ve BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, konser sonunda sanatçılara günün anısına çeşitli hediyeler takdim etti.