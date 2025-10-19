Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca üniversite içinde, kamu ve özel kurumlar bünyesinde gerçekleştirdikleri sosyal faaliyetlerinin kayıt altına alınması amacıyla sosyal transkript uygulamasını hayata geçirdi.

BUÜ’lü öğrenciler çeşitli sosyal faaliyetler sonucu edindikleri belgeleri sosyal transkript sistemine yükleyerek öğrenim gördükleri birimlerin onayına sunacak. Onaylanan faaliyetler mezuniyet belgelerinde yer alacak ve gençlerin iş başvurularında bir adım öne geçmelerini sağlayacak. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde ilk kez uygulamaya geçirilen sistem hakkında kapsamlı bir açıklama yaptı. Rektör Yılmaz, çağın ihtiyaçlarına uygun bilgi ve beceriye sahip öğrenciler yetiştirme hedefi doğrultusunda, öğrencilerin çevreye duyarlı, topluma katkı sağlayan, sorumluluk sahibi ve sosyal becerileri gelişmiş bireyler olarak yetişmelerini teşvik etmeye devam ettiklerini aktardı.

Bu amaçla sosyal transkript uygulamasını hayata geçirdiklerinin altını çizen Yılmaz; "Yeni uygulama sayesinde öğrencilerimiz, akademik başarılarının bir göstergesi olan akademik transkriptin yanı sıra, öğrencilik dönemleri boyunca aktif rol aldıkları sosyal faaliyetleri gösteren bir sosyal transkript alabilecekler. Bunun için öğrencilerimizin bu dönemde edindikleri sertifika, belge ve diğer dokümanları öğrenci bilgi sistemine girmeleri gerekiyor. Sisteme öğrenciler tarafından girilen ve belgeyle kanıtlanan etkinlikler, bölümlerin değerlendirme komisyonlarınca onaylandıktan sonra sosyal transkriptte yer alacak" dedi.

Sosyal Transkript uygulamasının her bölüm ve sınıftan öğrenciye açık olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, öğrencilerin etkinlik başvurularını, bölüm komisyonlarının değerlendirme yapacağı döneme kadar diledikleri zamanda sisteme yükleyebileceklerini belirtti. Yılmaz, bölüm komisyonları öğrencilerin katıldıklarını beyan ettikleri sosyal etkinlikleri her dönemin sonunda final dönemlerinde değerlendireceğini ve komisyonca onaylanan etkinliklerin öğrencilerin sosyal transkriptlerine yansıtılacağını sözlerine ekledi.

Hangi alanların sosyal transkripte yansıtılacağına dair de bilgi veren Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, öğrencilerin aktif olarak yer aldığı bilim, toplumsal katkı, ödül, derece, spor, sanat ve kültürel faaliyetler sonucunda elde ettikleri belgelerin sisteme girilebileceğini söyledi.